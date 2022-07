Davies verlässt Liverpool

Die Glasgow Rangers haben Ben Davies vom FC Liverpool unter Vertrag genommen. In Schottland unterschreibt der Innenverteidiger ein Arbeitspapier bis 2026. Glasgow zahlt eine kolportierte Ablösesumme von rund 4,7 Millionen Euro.

Davies war vor eineinhalb Jahren von Preston North End zu Liverpool gewechselt. Die vergangene Saison verbrachte der 26-jährige Engländer leihweise bei Sheffield United.

📝 #RangersFC are delighted to announce the signing of Ben Davies from @LFC on a 4-year contract.