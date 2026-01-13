Alonso verabschiedet sich

Einen Tag nach seinem Rausschmiss bei Real Madrid meldet sich Xabi Alonso zu Wort. Auf seinem Instagram-Kanal schreibt der 44-jährige Fußballlehrer: „Diese berufliche Phase ist beendet und es ist nicht so gelaufen, wie wir es gerne gehabt hätten. Real Madrid zu trainieren, war eine große Ehre und Verantwortung. Ich danke dem Verein, den Spielern und vor allem den Fans für das Vertrauen und die Unterstützung.“

Nach knapp einem halben Jahr und 20 Siegen aus 28 Spielen musste Alonso bereits seinen Hut nehmen. Das verlorene Supercup-Finale gegen Erzrivale FC Barcelona (2:3) brachte das Fass wohl zum Überlaufen, nachdem der Spanier schon länger in der Kritik gestanden hatte. „Ich gehe mit Respekt, Dankbarkeit und dem Stolz, mein Bestes gegeben zu haben“, so Alonso, dessen Nachfolge von Nachwuchscoach Álvaro Arbeloa angetreten wird.