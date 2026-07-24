Leipzig: Neue Optionen für Vermeeren

Arthur Vermeeren könnte RB Leipzig noch in diesem Sommer endgültig verlassen. Wie Sacha Tavolieri berichtet, haben mehrere Klubs aus den europäischen Top5-Ligen offizielle Anfragen an RB gestellt, um die Möglichkeit eines Transfers auszuloten. Zuletzt hatte sich Besiktas um den 21-Jährigen bemüht. Dem Vernehmen nach ruft Leipzig ein Ablösepaket von 30 bis 35 Millionen auf. Vermeeren hat noch Vertrag bis 2029.

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Ein Verbleib in Leipzig ist derzeit jedoch nicht ausgeschlossen. Unter Neu-Coach Martín Demichelis erhalten alle Kaderspieler eine neue Chance, der Argentinier erklärte zu seinem Antritt: „Ich gebe jedem Spieler vier, fünf Wochen die Möglichkeit zu zeigen, was er kann. Wir brauchen noch Zeit, um bewerten zu können, ob ein Spieler bleibt oder geht.“ Vermeeren will seine Entscheidung laut Tavolieri nicht überstürzen und sucht vor allem nach dem richtigen sportlichen Fit. In der vergangenen Saison war der Belgier an Olympique Marseille verliehen, der Ligue 1-Klub ließ seine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro verstreichen.