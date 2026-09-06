Flick ernennt neuen Barça-Kapitän

Hansi Flick hat die Kapitänsfrage beim FC Barcelona geklärt. Auf der Pressekonferenz vor der heutigen Partie gegen den FC Valencia (16:15 Uhr) sagte der Trainer: „Ich bin seit drei Jahren hier und kenne die Mannschaft mittlerweile besser. Ich habe mich für Raphinha und Pedri entschieden und die Spieler haben die drei weiteren Kapitäne bestimmt.“

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Nach den Abgängen von Marc-André ter Stegen (34) und Ronald Araujo (27) musste Flick neue Führungsspieler bestimmen. Als Stellvertreter ernannten die Spieler Eric Garcia (25), Frenkie de Jong (29) und Lamine Yamal (19). Besonders für de Jong ist dies ernüchternd. In der vergangenen Saison war der Mittelfeldspieler noch auf Platz drei der Kapitänshierarchie zu finden. Momentan fällt de Jong mit einem Innenbandriss aus.