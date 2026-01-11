Menü Suche
Spannender Poker: Zwei weitere BL-Anfragen für Dinkci

Mit seinen Spielanteilen beim SC Freiburg gibt sich Eren Dinkci nicht zufrieden. Dass sich der schnelle Offensivakteur mit einem Winterwechsel beschäftigt, hat nicht nur den 1. FC Köln auf den Plan gerufen.

Eren Dinkci mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Neben dem 1. FC Köln sind wohl weitere Bundesligisten auf Eren Dinkci (24) vom SC Freiburg aufmerksam geworden. Laut ‚Sky‘ prüft der 1. FC Heidenheim eine Rückkehr des Flügelflitzers, der in der Saison 2023/24 während seiner Leihe an der Brenz in der Bundesliga durchgestartet war.

Außerdem sollen der VfL Wolfsburg und Klubs aus dem Ausland eine Anfrage eingereicht haben. Im Breisgau ist Dinkci unter anderem auch aufgrund seiner jüngsten Verletzungen kaum gefragt. Deshalb wolle er Freiburg im Winter verlassen.

Zuletzt stand eine Leihe im Raum. Völlig offen scheint, welcher Klub den Zuschlag erhält. Mit seiner Schnelligkeit könnte sich Dinkci jedenfalls als wichtiger Faktor im Abstiegskampf erweisen.

