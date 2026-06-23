Konkrete Gespräche: War Undav fast weg?

Vor seiner Verlängerung beim VfB Stuttgart verhandelte Deniz Undav offenbar mit dem AC Mailand über einen Wechsel. Laut ‚Bild‘ gab es persönlichen Kontakt zwischen den Rossoneri und dem 29-jährigen Torjäger. Die Italiener loteten bereits Zahlen über Ablöse und Gehalt für einen potenziellen Deal aus. Undav entschied sich dann aber für den Verbleib.

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Der Nationalspieler hätte auch noch andere Optionen gehabt. Die Boulevardzeitung nennt die AS Rom, Como 1907 sowie Vereine aus Spanien und Saudi-Arabien als Interessenten. Am 31. Mai unterzeichnete Undav dann aber beim VfB bis 2029 und mit einer Gehaltserhöhung auf 5,5 Millionen Euro pro Saison.