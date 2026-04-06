Real-Zukunft: Vini spricht Klartext

Vinicius Junior (25) geht laut eigener Aussage nicht davon aus, dass er Real Madrid zeitnah verlassen wird. Angesprochen auf eine mögliche Vertragsverlängerung sagte der Dribbelkünstler auf der heutigen Pressekonferenz vor der morgigen Champions League-Partie gegen den FC Bayern (21 Uhr): „Ich hoffe, dass ich noch lange bleiben kann. Wir sind ganz gelassen, denn ich genieße das Vertrauen des Präsidenten.“

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„Zum richtigen Zeitpunkt werden wir uns um die Verlängerung kümmern, denn dies ist der Verein meiner Träume, und wir werden noch viele Jahre gemeinsam weitermachen“, führte Vinicius aus. Sein aktuelles Arbeitspapier ist bis 2027 befristet, soll aber zeitnah ausgedehnt werden. Für den Fall der Fälle haben sich zahlreiche Interessenten aus der Premier League schon in Stellung gebracht.