Mega-Ablöse: Chelsea holt Ex-Wolfsburger Lacroix

Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Nach drei Titeln in den vergangenen zwei Jahren verliert Crystal Palace Abwehrkante Maxence Lacroix. Wie der FC Chelsea offiziell mitteilt, wechselt der ehemalige Bundesligaprofi von den Eagles an die Stamford Bridge und unterschreibt einen Vertrag bis 2032. Dem Vernehmen nach fällt eine Ablöse in Höhe von umgerechnet 61 Millionen Euro an.

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„Ich bin sehr glücklich, Teil dieses großartigen Vereins zu sein. Jeder kennt die Legende von Chelsea und seine Siegestradition – ein Teil davon zu sein, erfüllt mich mit Stolz“, sagt Lacroix, „als ich mit dem Trainer sprach, habe ich gemerkt, dass wir dieselbe Richtung einschlagen und dieselben Ziele für diesen Verein verfolgen.“

The talk of the town. 📻 pic.twitter.com/Eix5531jhy — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2026

Lacroix war 2024 für 18 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach London gewechselt und hatte sich unter Glasner zum absoluten Stammspieler entwickelt. In der vergangenen Saison absolvierte der Franzose wettbewerbsübergreifend 55 Pflichtspiele für die Eagles und gewann mit dem Team im Mai die Conference League.

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Aufgrund seiner starken Leistungen wurde Lacroix in den französischen WM-Kader berufen und stand im dritten Gruppenspiel der Équipe Tricolore gegen Norwegen (4:1) über die volle Spielzeit auf dem Feld.