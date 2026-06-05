FC Bayern: Die Details zum Eichhorn-Treffen

An der Personalie Kennet Eichhorn scheiden sich beim FC Bayern die Geister. Im Aufsichtsrat sind viele Mitglieder gegen den Transfer des 16-Jährigen, der neben neun Millionen Euro Ablöse auch rund zehn Millionen an Handgeld kosten würde.

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Die Sportliche Leitung um Max Eberl, Christoph Freund und Vincent Kompany wirbt hingegen stark um das Toptalent von Hertha BSC. Schon länger war bekannt, dass Kompany den Mittelfeldspieler in einem persönlichen Gespräch von einem Bayern-Wechsel überzeugen wollte. Dazu kommen nun neue Details an Licht.

Laut der ‚Bild‘ ließen die Münchner Eichhorn vor dem Champions League-Halbfinalrückspiel gegen Paris St. Germain (1:1) einfliegen. Eberl arrangierte ein Treffen im Hotel Vierjahreszeiten mit Kompany, der stundenlang mit dem Rechtsfuß sprach. Tenor: Eichhorn wäre gleich als vollwertiges Mitglied des Profikaders vorgesehen, aufgrund des Vetos aus dem Aufsichtsrat wird die Spur nach München aktuell aber wieder kälter. Zu den Bemühungen von Borussia Dortmund gibt es widersprüchliche Berichte. Heiße Eichhorn-Anwärter sind außerdem Bayer Leverkusen und der FC Liverpool.