Auch Real Madrid will Wirtz

Bei Bayer Leverkusen ist man heilfroh, dass Florian Wirtz nach seiner schwerwiegenden Kreuzbandverletzung wieder voll im Saft steht. Beim 3:2-Sieg der Werkself gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag zeigte der 20-Jährige nicht nur aufgrund seines Treffers, wie wichtig er in dieser Spielzeit für Leverkusen sein wird. Das immense Potenzial von Wirtz ist auch Manchester City nicht entgangen, das sich nach dem langfristigen Ausfall von Spielmacher Kevin De Bruyne (32) nach Bayers Nummer Zehn erkundigt hat.

Jetzt steigt mit Real Madrid offenbar ein weiteres europäisches Großkaliber in den Poker ein. Anders als bei den Skyblues ist der deutsche Nationalspieler laut der ‚Sport‘ in der spanischen Hauptstadt erst für 2024 ein Thema. Nach Informationen der katalanischen Zeitung ist Wirtz einer der Wunschkandidaten auf die Nachfolge von Toni Kroos (33) und Luka Modric (37), deren Verträge im kommenden Jahr auslaufen.

Ein Wirtz-Abgang so kurz vor Transferschluss ist nahezu ausgeschlossen. Der begnadete Rechtsfuß sieht sich ein weiteres Jahr bei den Leverkusenern, will seine Entwicklung nicht durch einen möglicherweise verfrühten Wechsel gefährden und auch der Bundesligist denkt nicht an einen Verkauf. 2024 könnte die Sache dann aber anders aussehen – mit Real und City locken zwei äußert attraktive Topklubs.