Hummels: Die Wahrheit hinter der BVB-Rückkehr

Mats Hummels hat Einblick in den Ablauf seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund gewährt. Ausschlaggebend sei ein Gespräch mit BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gewesen, verrät Hummels im Vereinsmagazin ‚Borussia‘: „Er hat mich gefragt, ob ich noch einmal richtig wichtig, ein richtiger Anführer sein möchte. Da habe ich gemerkt, wie sehr ich das möchte. Wie extrem mich das reizt.“

Und genau in jene Rolle schlüpfte der Innenverteidiger direkt nach seinem Comeback in Schwarz-Gelb im Januar 2019. In der Abwehrkette ist Hummels sowohl in sportlicher Hinsicht als auch mit Blick auf seine Führungsqualitäten unverzichtbar.

Leise Kritik an BVB-Talenten

Gemeinsam mit Marco Reus soll er das junge BVB-Ensemble anführen – was nicht immer ganz einfach ist, wie Hummels durchblicken lässt. In seiner Jugend habe er sich seine Sporen zunächst einmal verdienen müssen. Das sei heute anders, wenn Talente medial schon zu Stars emporgejubelt wurden.

„Da fehlt mir manchmal so ein kleines bisschen der letzte Biss, sich wirklich jeden Tag zu opfern“, mahnt Hummels an, „das klingt jetzt krass, aber nur so entwickelst du dich wirklich weiter.“ Ein Fokus liegt nun laut Hummels darauf, mannschaftsintern ein Klima zu schaffen, „in dem jeder jeden Tag Gas gibt und seriös arbeitet. Dann sind auch mal Hackentricks und solche Dinge drin. Aber davor braucht es Arbeit, Arbeit, Arbeit.“ In den kommenden Wochen und Monaten wird sich zeigen, ob Jadon Sancho und Co. den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden haben.