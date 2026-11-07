Liverpool: Der Wunsch im Tor

Geht es nach Andoni Iraola, steht Alisson Becker auch in der kommenden Saison noch im Kasten des FC Liverpool. Der Cheftrainer sagte am Freitag: „Ich weiß nicht, ob dies Alissons letzte Saison sein wird, das müssen Sie ihm selbst fragen. Ich hoffe nicht, ich hoffe, er bleibt noch länger bei uns.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Alissons Vertrag bei den Reds läuft am Saisonende aus. Juventus Turin zeigt seit geraumer Zeit Interesse am 34-jährigen Brasilianer. Liverpool hat längst vorgesorgt und hat mit Giorgi Mamardashvili (26) eine starke Nummer zwei im Kader.