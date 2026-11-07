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Premier League

Liverpool: Der Wunsch im Tor

von Lukas Hörster
Alisson Becker im Einsatz für den FC Liverpool @Maxppp

Geht es nach Andoni Iraola, steht Alisson Becker auch in der kommenden Saison noch im Kasten des FC Liverpool. Der Cheftrainer sagte am Freitag: „Ich weiß nicht, ob dies Alissons letzte Saison sein wird, das müssen Sie ihm selbst fragen. Ich hoffe nicht, ich hoffe, er bleibt noch länger bei uns.“

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Alissons Vertrag bei den Reds läuft am Saisonende aus. Juventus Turin zeigt seit geraumer Zeit Interesse am 34-jährigen Brasilianer. Liverpool hat längst vorgesorgt und hat mit Giorgi Mamardashvili (26) eine starke Nummer zwei im Kader.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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