Prominenter Doppelschlag für Juve?

Da der Transfer von Youssef En-Nesyri auf der Kippe steht, könnte sich Juventus Turin stattdessen gleich doppelt in der Premier League bedienen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, nimmt die Alte Dame die erkalteten Fährten zu Joshua Zirkzee und Federico Chiesa wieder auf. Manchester United hatte Zirkzee die Wechselfreigabe bis Ende Januar verweigert, unter Michael Carrick stand der 24-jährige Niederländer zuletzt aber zweimal in Folge nicht im Kader.

In einer ähnlichen Situation befindet sich Chiesa beim FC Liverpool. Der 28-Jährige laboriert aktuell an einer Verletzung, in den drei vorangegangenen Spielen hatte Arne Slot trotz personeller Engpässe aber nicht auf den Italiener gesetzt. Eigentlich hatte Juve den Deal mit Fenerbahce wegen En-Nesyri schon eingetütet. Da der 28-jährige Marokkaner aber plötzlich auf einen festen Transfer besteht, droht der Transfer zu platzen.