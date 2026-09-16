„Der Kennenlernprozess an sich ist abgeschlossen. Wir sind uns grundsätzlich einig. Es sind Kleinigkeiten, Prozesse, die wir noch zu gehen haben“, hatte HSV-Chefin Kathleen Krüger am Wochenende durchblicken lassen, dass eine Verlängerung mit Merlin Polzin kurz bevorsteht. Inzwischen konnten offenbar sämtliche Details geklärt werden.

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Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge unterschreibt der Cheftrainer genauso wie seine Assistenten Loïc Favé und Richard Krohn noch in dieser Woche vor der Partie gegen den 1. FC Köln am Samstag (15:30 Uhr) bis 2029 in der Hansestadt. Die Verkündung solle spätestens am Freitag erfolgen.

Brisant: Dem Bericht zufolge sind die neuen Verträge lediglich für die Bundesliga gültig. Nach dem desaströsen Saisonstart – drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 0:12 – sollte das Trainerteam den HSV also schnellstmöglich wieder in die Spur bringen, damit die Zusammenarbeit auch über die Saison hinaus fortbesteht.

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