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Bundesliga

Spannendes Detail: Polzin unterschreibt diese Woche

Der Hamburger SV hat den schlechtesten Saisonstart in den europäischen Topligen hingelegt. Dennoch glauben die Verantwortlichen an eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Cheftrainer Merlin Polzin.

von Julian Jasch - Quelle: Bild
3 min.
Merlin Polzin im HSV-Training @Maxppp

„Der Kennenlernprozess an sich ist abgeschlossen. Wir sind uns grundsätzlich einig. Es sind Kleinigkeiten, Prozesse, die wir noch zu gehen haben“, hatte HSV-Chefin Kathleen Krüger am Wochenende durchblicken lassen, dass eine Verlängerung mit Merlin Polzin kurz bevorsteht. Inzwischen konnten offenbar sämtliche Details geklärt werden.

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Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge unterschreibt der Cheftrainer genauso wie seine Assistenten Loïc Favé und Richard Krohn noch in dieser Woche vor der Partie gegen den 1. FC Köln am Samstag (15:30 Uhr) bis 2029 in der Hansestadt. Die Verkündung solle spätestens am Freitag erfolgen.

Brisant: Dem Bericht zufolge sind die neuen Verträge lediglich für die Bundesliga gültig. Nach dem desaströsen Saisonstart – drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 0:12 – sollte das Trainerteam den HSV also schnellstmöglich wieder in die Spur bringen, damit die Zusammenarbeit auch über die Saison hinaus fortbesteht.

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Ist es das richtige Zeichen vom HSV, jetzt mit Polzin und seinem Trainerteam zu verlängern?
- Ende in 2 Tagen
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