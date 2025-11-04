Menü Suche
Kommentar
UEFA Champions League

BVB: Aufatmen bei Schlotterbeck

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Nico Schlotterbeck im BVB-Porträt @Maxppp

Borussia Dortmund kann am Mittwoch (21 Uhr) gegen Manchester City voraussichtlich auf Nico Schlotterbeck setzen. Nachdem der Abwehrspieler aufgrund einer Grippe gegen den FC Augsburg (1:0) am Freitag unpässlich war, ist er jetzt wieder voll im Mannschaftstraining und wird den Weg nach England mit antreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Somit steht einem Einsatz gegen die Skyblues nichts mehr im Wege. Laut ‚Bild‘ deutet außerdem alles darauf hin, dass der 25-Jährige auch gleich in der Startelf stehen wird. Niklas Süle (30), der Probleme am Zeh hat, trainierte am heutigen Dienstag ebenso wenig wie Julian Brandt (29). Während dem Boulevardblatt zufolge Brandt mit nach Manchester reist, wird die Zeit für Süle wohl zu knapp.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
Bundesliga
BVB
Nico Schlotterbeck
Niklas Süle
Julian Brandt

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Nico Schlotterbeck Nico Schlotterbeck
Niklas Süle Niklas Süle
Julian Brandt Julian Brandt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert