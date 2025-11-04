BVB: Aufatmen bei Schlotterbeck

Borussia Dortmund kann am Mittwoch (21 Uhr) gegen Manchester City voraussichtlich auf Nico Schlotterbeck setzen. Nachdem der Abwehrspieler aufgrund einer Grippe gegen den FC Augsburg (1:0) am Freitag unpässlich war, ist er jetzt wieder voll im Mannschaftstraining und wird den Weg nach England mit antreten.

Somit steht einem Einsatz gegen die Skyblues nichts mehr im Wege. Laut ‚Bild‘ deutet außerdem alles darauf hin, dass der 25-Jährige auch gleich in der Startelf stehen wird. Niklas Süle (30), der Probleme am Zeh hat, trainierte am heutigen Dienstag ebenso wenig wie Julian Brandt (29). Während dem Boulevardblatt zufolge Brandt mit nach Manchester reist, wird die Zeit für Süle wohl zu knapp.