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Offiziell Bundesliga

Bayern schnappt sich Sturm-Juwel

von Daniel del Federico
1 min.
Max Eberl in der Allianz Arena des FC Bayern @Maxppp

Der FC Bayern München verpflichtet Matteo Maric. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt der 16-Jährige im Sommer in den Nachwuchsbereich des Rekordmeisters. Für die Dienste des offensiven Mittelfeldspielers zahlen die Münchner eine Ablöse in unbekannter Höhe an RB Salzburg.„Wir haben Matteo über einen längeren Zeitraum beobachtet. Er ist für uns eines der vielversprechendsten Talente seines Jahrgangs in Österreich und wir sind überzeugt, dass er eine Verstärkung für unsere Akademie sein wird. Wir freuen uns, dass Matteo am Campus seine nächsten Schritte Richtung Übergangsbereich machen wird und sind sehr gespannt auf seine Entwicklung bei uns“, sagt Nachwuchchef Jochen Sauer über die Verpflichtung.

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FC Bayern Campus
Servus, Matteo! 👋🇦🇹

Offensivtalent Matteo #Maric wechselt im Sommer an den #FCBayernCampus und hat beim #FCBayern einen langfristigen Vertrag unterschrieben. 🤝

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Maric war 2024 in die Akademie der Österreicher gewechselt, kam dort jedoch noch nicht bei den Profis zum Zug. An der Säbener Straße ist der österreichische U-Nationalspieler ebenfalls vorerst für die Jugendmannschaften eingeplant. Langfristig soll er in die Fußstapfen von Jamal Musiala (23) oder Lennart Karl (18) treten und sich im Profibereich etablieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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