Fünfjahresplan: Hertha-Neustart ohne Reese?

Zwischenzeitlich träumte Hertha BSC vom Aufstieg, doch alle Hoffnungen in diese Richtungen sind mittlerweile begraben. Seit drei Zweitliga-Spielen sind die Berliner ohne Sieg, am gestrigen Samstag setzte es eine 0:1-Niederlage gegen Holstein Kiel.

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Fabian Reese, Starspieler und Topscorer des Teams, zeigte sich nach dem Spiel gefrustet. „Jetzt haben wir erstmal noch drei Spiele. Ich bin tierisch enttäuscht von dem heutigen Spiel“, zitiert die ‚Bild‘ den Offensivspieler, der mit Blick auf seine Zukunft erklärte: „Was im Sommer passiert, das müssen wir schauen.“

Das ausbleibende Treuebekenntnis des Kapitäns wird man im Hertha-Umfeld mit Sorge zur Kenntnis nehmen. Schließlich sollte Reese eigentlich das Gesicht des sportlichen Aufschwungs werden. Nun könnte der 28-Jährige stattdessen im Sommer gehen. Transfergerüchte ranken sich ohnehin schon seit längerer Zeit um ihn, mehrere Bundesligisten sollen interessiert sein.

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Somit könnte Reeses Abgang stattdessen zum Symbol eines Umbruchs werden. Ohnehin hatte Klubpräsident Fabian Drescher unlängst bereits verkündet, dass die Alte Dame wohl mit stark verändertem Gesicht in die neue Saison gehen wird. Der Kader sei zu teuer und müsse umgebaut werden, so der Vereinschef.

Neuer Fünfjahresplan

Auf der Jahreshauptversammlung von Hertha am heutigen Sonntag bestätigte Drescher dann erneut, dass die Berliner einen neuen Weg einschlagen müssen: „Unsere wirtschaftliche Situation ist weiterhin angespannt – aber wir sind auf einem klaren Weg der Stabilisierung. Das bedeutet: Wir müssen akzeptieren, wo wir stehen. Und im Moment heißt das auch: Wir haben finanzielle Zwänge.“

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Drescher führte aus: „Wir sind ein Ausbildungsverein. Und als Ausbildungsverein brauchen wir vor allem eines: Geduld. Geduld in der Entwicklung. Geduld mit jungen Spielern. Geduld mit Prozessen.“ Dabei helfen, in die Erfolgsspur zurückzukehren, soll auch ein neuer Fünfjahresplan: „Genau daran arbeiten wir aktuell intensiv.“

Der Präsident wolle eine „langfristige Vision und Strategie“ für Hertha entwerfen, „wir setzen Leitplanken. Wir definieren klare Ziele. Und wir entwickeln einen Weg für die nächsten fünf Jahre.“ Dass Reese diesen Weg mitgehen wird, scheint aktuell fragwürdig.