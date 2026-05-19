Ausstiegsklausel: Großer Karrieresprung für Klose?

Fünf Jahre, 171 Pflichtspiele, 63 Tore und 35 Vorlagen – die Bilanz von Miroslav Klose als Spieler für Lazio Rom kann sich sehen lassen. Dass der Weltmeister von 2014 deshalb ein hohes Standing im italienischen Traditionsklub hat, ist nicht überraschend. Das könnte ihm jetzt ein attraktives Jobangebot einbringen.

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Denn laut ‚Gazzetta dello Sport‘ ist Klose ein möglicher Kandidat für die Nachfolge von Maurizio Sarri. Die Zeichen zwischen dem kernigen Cheftrainer und den Laziali stehen auf Trennung im Sommer. Vereinspräsident Claudio Lotito hat dem Bericht zufolge Klose als potenziellen Ersatz auserkoren – auf der Shortlist stehen aber noch weitere Namen.

Menschlich und fachlich wird Klose sehr geschätzt in Rom, seine Arbeit mit jungen Spielern beim 1. FC Nürnberg hat den Klubverantwortlichen von Lazio imponiert. Im Februar verlängert Klose zwar seinen Kontrakt beim Club bis 2028, der italienischen Tageszeitung zufolge besitzt der Coach aber eine Ausstiegsklausel. Kontakt zwischen den Lazio-Bossen und Klose habe es in der Vergangenheit immer wieder gegeben, heißt es.

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Toppmöller auch ein Kandidat?

Neben Klose soll zuletzt auch Dino Toppmöller in den Überlegungen der Vereinsführung eine Rolle gespielt haben. Die Spur zum ehemaligen Trainer von Eintracht Frankfurt wurde aber nicht heiß, man möchte bei Lazio offenbar mehr auf eine emotionale Lösung setzen. Weitere Namen, die mit dem Erbe von Sarri in Verbindung gebracht werden, sind Raffaele Palladino, Kosta Runjaic und Gennaro Gattuso.