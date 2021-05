Werder mit Bode & Baumann auch in Liga zwei?

Marco Bode will die Situation um Frank Baumann am Ende der Saison „analysieren“, sich dabei nicht „unvernünftig verhalten“. Der Aufsichtsratschef erklärt gegenüber der ‚DeichStube‘, dass der Vertrag mit Baumann im Winter um ein Jahr verlängert wurde, um dem im Frühjahr neu gewählten Aufsichtsrat die Chance zu geben, den Sportdirektor im Amt zu bestätigen oder einen neuen Weg einzuschlagen. Ebenfalls sei zu beachten, „unter welchen Bedingungen“ Baumann in dieser Saison arbeiten musste.

Sich selbst bezeichnet Bode als „selbstkritisch“, jedoch werde er auch im Abstiegsfall „nicht hinwerfen“. Nach Saisonende plane er, sich jedoch „in jedem Fall noch einmal Gedanken zu einer zukünftigen Kandidatur machen“. Der Boss des Aufsichtsrats will auch in „einer Krise Verantwortung übernehmen“ und dementsprechend die Handlungsfähigkeit von Werder in Liga eins oder zwei jederzeit gewährleisten.