Bericht: De Jong erwägt Barça-Abschied

Unter Xavi zählt Frenkie de Jong zum Stammpersonal. Doch maßgeblichen Anteil am Aufschwung, den der FC Barcelona unter dem neuen Übungsleiter erlebt, trägt der 24-Jährige nicht. Ein kurzer Blick auf die Zahlen verdeutlicht, dass der Niederländer seiner Form zu Zeiten bei Ajax Amsterdam noch immer weit hinterherläuft.

Nur in sieben der vergangenen 27 Partien stand de Jong über die vollen 90 Minuten auf dem Platz, 14 Mal wurde der Nationalspieler ausgewechselt. Wie die ‚Marca‘ berichtet, zieht der zentrale Mittelfeldspieler mittlerweile einen Abschied aus Katalonien ernsthaft in Erwägung. Und auch Barça sei bereit, de Jong bei einem Angebot in Höhe von 75 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Interesse soll Manchester United bekunden. Im Old Trafford könnte de Jong auf seinen Ex-Trainer Erik ten Hag treffen, unter dem er zu Ajax-Zeiten regelrecht aufblühte. Und auch den FC Bayern zählt die spanische Fachzeitung zu den potenziellen Anwärtern auf einen Transfer.

