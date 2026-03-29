Neuer bereit für Real-Knaller

Der FC Bayern wird ab sofort wieder auf die Dienste von Manuel Neuer zurückgreifen können. Einem Bericht der ‚Bild‘ ist zu entnehmen, dass der 40-Jährige seinen Muskelfaserriss in der Wade vollkommen auskuriert hat. Das bedeutet, der fünfmalige Welttorhüter ist schon für die Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg am 4. April zwischen den Pfosten eingeplant.

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Neuer wird somit auch für die Viertelfinalspiele in der Champions League gegen Real Madrid (7. April und 15. April) zur Verfügung stehen. Zur Belastungssteuerung könnte Jonas Urbig in der Begegnung mit dem FC St. Pauli am 11. April zwischen den beiden Königsklassenknallern den Vorzug erhalten, heißt es außerdem.