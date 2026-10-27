M‘gladbach: Geheime Mohya-Absprache enthüllt

„Eins ist klar: Dass er nicht sein Leben lang für Borussia Mönchengladbach spielen wird. Das kannst du nicht aufhalten, dass man Transferüberschüsse erzielen muss. Das möchte der Fan nicht immer unbedingt hören“, blickte Borussia Mönchengladbachs Sportchef Rouven Schröder jüngst der bitteren Wahrheit bei Wael Mohya ins Auge.

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Der Stern des 17-Jährigen ging am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart (3:2) so richtig auf. Zahlreiche Topklubs, darunter auch die Bundesligisten FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig, zeigen Interesse.

Spezieller Plan

Von Gladbacher Seite aus soll ein Verkauf möglichst lange hinausgezögert werden. Aktuell verhandeln die Fohlen mit dem hochtalentierten Offensivspieler über eine Vertragsverlängerung. Mohyas Arbeitspapier am Niederrhein ist noch bis 2028 befristet, eine Ausstiegsklausel existiert nicht.

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Dafür gibt es zwischen den beteiligten Parteien aber offenbar eine geheime Absprache. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ hat sich der Verein mit dem Spielerlager darauf verständigt, die Verhandlungen behutsam anzugehen. Es herrsche so großes Vertrauen, dass keine Seite Hektik verspürt.

Einem gestrigen Bericht von ‚Sky‘ zufolge kann sich der Bundesligist berechtigte Hoffnungen auf eine Einigung mit Mohya machen. Voraussetzung dafür sei jedoch eine Ausstiegsklausel – ein Zugeständnis, zu dem die Borussia unter den gegebenen Umständen bereit sein dürfte.