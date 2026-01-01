Menü Suche
Stürmersuche: Juventus lockt prominente Namen

von Dominik Sandler - Quelle: Tuttosport
Alexander Sörloth gegen gleich drei Gegenspieler @Maxppp

Auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer schaut Juventus Turin in die oberen Regale. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, sind neben Lorenzo Lucca (25) von der SSC Neapel auch Alexander Sörloth (30) von Atlético Madrid und Darwin Núñez (26) von Al Hilal Kandidaten für das Sturmzentrum. Dort fällt Dusan Vlahovic (25) bis Ende Februar aus.

Ohnehin steht der Serbe nur noch bis zum Sommer bei der Alten Dame unter Vertrag und sucht sich anschließend voraussichtlich ein neues Abenteuer. Sörloth sei aktuell der Favorit auf die Nachfolge. Der ehemalige Leipziger ist bei den Rojiblancos unzufrieden mit seiner mangelnden Spielzeit und könnte schon im Winter das Weite suchen.

