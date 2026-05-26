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Bundesliga

Nach Kritik: Nagelsmanns Treffen mit Hoeneß

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
1 min.
Julian Nagelsmann auf der ISPO München 2024 @Maxppp

Das DFB-Pokalfinale haben Julian Nagelsmann und Uli Hoeneß genutzt, um sich auszusprechen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, trafen sich der Bundestrainer und der Ehrenpräsident des FC Bayern am Rande des 3:0-Sieges der Münchner gegen den VfB Stuttgart. Auch Karl-Heinz Rummenigge habe an dem Treffen teilgenommen.

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Laut dem Fachmagazin ist das Gespräch positiv verlaufen, die Wogen sind also wohl geglättet. Hoeneß hatte den Bundestrainer in den vergangenen Wochen mehrfach kritisiert, unter anderem wegen dessen Umgang mit Oliver Baumann. Mitte Mai hatte Nagelsmann im ‚ZDF-Sportstudio‘ betont, dass er Hoeneß sehr schätze: „Ich freue mich immer, wenn er ganz zwingend ein Thema hat, Verbesserungspotenzial bei uns im Team sieht und es mir mitteilt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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