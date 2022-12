Köln: Baumgart spricht über Uth-Verbleib

Steffen Baumgart denkt nicht, dass Mark Uth den 1. FC Köln verlassen möchte und zeigt sich mit Blick auf eine mögliche Vertragsverlängerung optimistisch. Gegenüber der ‚Bild‘ äußert sich der Übungsleiter wie folgt: „Ich habe da keine Sorgen und auch nicht das Gefühl, dass Mark links und rechts guckt, um einen anderen Weg zu gehen.“ Uths Vertrag in der Domstadt endet im kommenden Sommer.

Derzeit erholt sich der 31-Jährige von einer zweiten OP am Schambein. Baumgart zufolge rechnet man in Köln mit keinem Comeback vor März. Aufgrund seiner Verletzung verpasste Uth einen Großteil der Hinrunde und stand lediglich in drei von 15 Bundesligaspielen auf dem Platz. Nichtsdestotrotz scheint einem Verbleib beim FC von Vereinsseite nichts im Weg zu stehen.

