Peretz-Ersatz: HSV diskutiert zwei Optionen

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Daniel Peretz im Trainingsanzug @Maxppp

Nach dem Leihabbruch von Daniel Peretz (25/FC Southampton) kommen für den Hamburger SV offenbar zwei Lösungsmodelle infrage. Nach Informationen der ‚Bild‘ soll den freien Kaderplatz entweder ein erfahrener Keeper bis zum Sommer oder ein hochtalentiertes Torwarttalent einnehmen. Die Spur zum zuletzt gehandelten Nicolas Kristof (26/SV Elversberg) sei nicht heiß.

Der Hamburger Plan sieht vor, dass Daniel Heuer Fernandes (33) zur Rückrunde nicht abgelöst wird. Sobald ein Peretz-Nachfolger an Bord geholt wurde, sollen stattdessen die Vertragsgespräche mit der Nummer eins intensiviert werden. Aktuell steht Heuer Fernandes, der bislang eine starke Saison spielt, in der Hansestadt lediglich bis zum Sommer unter Vertrag.

