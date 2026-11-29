Womöglich kehrt Marco Grüll (28) kommende Woche gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18:30 Uhr) in den Kader von Werder Bremen zurück. „Es ist der Plan, dass Marco wieder dabei ist“, gibt Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘ ein Update über den Offensivspieler, „er wird während der Woche wieder mit der Mannschaft trainieren, dann müssen wir schauen, für was es bei ihm reicht.“

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Grüll ist aktuell der beste Vorlagengeber in der Bundesliga mit acht Assists, obwohl er die vergangenen zwei Partien mit einer Wadenblessur verpasste. Insgesamt steht der Österreicher (zehn Länderspiele) in dieser Saison bei elf Scorerpunkten (neun Vorlagen, zwei Tore) aus elf Pflichtspielen.