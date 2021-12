Vor BVB-Spiel: Bayern bangt um Goretzka

Dem FC Bayern droht im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund der Ausfall von Mittelfeldmotor Leon Goretzka. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fehlte der 26-jährige Nationalspieler am heutigen Mittwoch im Mannschaftstraining, hielt sich stattdessen bei der medizinischen Abteilung auf.

Zuletzt musste Goretzka gegen Arminia Bielefeld (1:0) aufgrund von Hüftproblemen ausgewechselt werden. Es droht ein Wettlauf gegen die Zeit. Sicher ausfallen für das Topspiel am Samstagabend (18:30 Uhr) wird derweil Joshua Kimmich (26), der sich noch in Quarantäne befindet. Es könnte luftig werden in der Münchner Mittelfeldzentrale.