Im vergangenen Sommer zeigte der FC Bayern großes Interesse an Anthony Gordon (25), der schließlich aber für 80 Millionen Euro zum FC Barcelona ging. Die Linksaußen-Alternative zum Engländer war damals offenbar bereits Oskar Pietuszewski.

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Wie ‚Meczyki.pl‘ berichtet, waren die Bayern vor der Saison sogar bereit, die 60 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel im Vertrag des 18-Jährigen beim FC Porto zu ziehen. Doch Pietuszewski verletzte sich, sodass die Bayern einen Rückzieher machten.

Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben: In den vergangenen Tagen wird Pietuszewski immer wieder mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht, der für den Sommer eine Alternative zu Luis Díaz (29) sucht.

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Eberl ein Fan von Pietuszewski

Der Pole steht wieder weit oben auf dem Zettel, insbesondere der Münchner Sportvorstand Max Eberl ist laut ‚Sky‘ ein großer Fan von Pietuszewski. Der sechsfache Nationalspieler ist mittlerweile wieder fit und wird in Porto mit Teileinsätzen herangeführt.