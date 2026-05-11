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Nächster Bundesligist will Backhaus

Die Aktie von Mio Backhaus wird auf dem Transfermarkt heiß gehandelt. Ein weiterer Verein aus Deutschland hat sich der Situation des Torhüters von Werder Bremen angenommen.

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
1 min.
Erschöpft nach dem Spiel mit Werder: Mio Backhaus @Maxppp

Trotz einer durchwachsenen Saison von Werder Bremen hat es Mio Backhaus geschafft, die Werbetrommel für sich zu rühren. Die Leistungen des gebürtigen Mönchengladbachers machen ihn zum Kandidaten für einen lukrativen Verkauf, durch den Werder notwendige Transfereinnahmen generieren könnte.

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Zu den zahlreichen Interessenten für den 22-jährigen Keeper gesellt sich laut ‚Sky‘ jetzt auch Bayer Leverkusen. Darüber hinaus nennt der Pay-TV-Sender auch Brighton & Hove Albion als möglichen neuen Klub für Backhaus. Die Bremer sind weiterhin offen für Gespräche, sollte ein Verein konkret in Verhandlungen eintreten wollen.

In den vergangenen Wochen wuchs die Liste möglicher Abnehmer für Backhaus immer weiter an. Auch Inter Mailand, der AC Mailand, der SC Freiburg und Newcastle United wurden schon mit dem deutschen U21-Nationaltorhüter in Verbindung gebracht.

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