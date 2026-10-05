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Poker um Köln-Kandidat Joselu entschieden

von Tom Steinmetzler - Quelle: Matteo Moretto
1 min.
Joselu jubelt @Maxppp

Joselu hat einen neuen Klub gefunden. Laut Matteo Moretto schließt sich der 36-Jährige ablösefrei dem katarischen Erstligisten Al Sailiya an. Zuvor stand Joselu bis Juli bei Al Gharafa unter Vertrag, er kennt die Liga also bereits.

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Joselu ist ein Wandervogel und lief in seiner Karriere schon für zwölf Klubs auf. Seine erfolgreichste Zeit hatte er 2024, als er mit Real Madrid die Champions League gewinnen konnte. Auch in der Bundesliga war der Stürmer aktiv. Von 2012 bis 2015 absolvierte er für Hannover 96, Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim 79 Bundesliga-Spiele, in denen er 22 Treffer erzielte. Zuletzt wurde Joselu lose mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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