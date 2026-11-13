Mauricio Pochettino kehrt in die Premier League zurück. Der Argentinier, der in der Vergangenheit bereits Tottenham Hotspur und den FC Chelsea trainiert hatte, soll Manchester United aus der Krise holen und wieder in höhere Gefilde führen. Bei den Red Devils unterschreibt der 54-Jährige dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pochettino stand seit über zwei Jahren für die US-amerikanische Nationalmannschaft an der Seitenlinie. Die anstehenden Länderspiele wird er noch absolvieren und am 18. November bei United einsteigen. Per Ausstiegsklausel wechselt der WM-Coach für festgeschriebene neun Millionen Euro zum englischen Rekordmeister.

In Manchester tritt Pochettino die Nachfolge von Michael Carrick an. Dieser war am Donnerstag nach einem miserablen Saisonstart von seinen Pflichten entbunden worden.