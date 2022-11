Tottenham will neuen Stürmer: Zwei Bundesliga-Knipser im Blickfeld

Tottenham Hotspur muss sich auf eine Zukunft ohne Harry Kane vorbereiten. Der Superstar ist nur noch bis 2024 gebunden und ziert sich bislang, seinen Vertrag zu verlängern. Unter anderem der FC Bayern zeigt großes Interesse am 29-jährigen Mittelstürmer.

Um für einen Abgang gewappnet zu sein, soll bestenfalls schon im Januar ein neuer Stürmer kommen, der bis Saisonende Zeit hätte, sich an Kanes Seite in der Premier League zu akklimatisieren. Auf der Suche nach dem passenden Spieler geht der Blick der Spurs in die Bundesliga.

Scouts sehen Borussen-Duell

Wie ‚90min.com‘ berichtet, waren Scouts der Londoner am Freitag bei der Partie Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund (4:2) vor Ort. Im Mittelpunkt des Interesses standen die Mittelstürmer beider Teams: Marcus Thuram (25, Gladbach) und Youssoufa Moukoko (17, BVB).

Beide haben einiges gemeinsam. So zeigen sie sich etwa torgefährlich: Thuram hat bereits 13 Pflichtspieltore und vier Assists auf dem Konto. Moukoko kommt auf je sechs Tore und Vorlagen. Zudem schafften beide auf den letzten Drücker den Sprung in den französischen beziehungsweise deutschen WM-Kader.

Verträge laufen aus

Und dann ist da noch die identische Vertragssituation: Beide Verträge laufen Stand jetzt im Sommer aus. Thuram strebt den nächsten Karriereschritt an. Im Januar könnte Gladbach letztmals eine Ablöse für den athletischen Rechtsfuß erhalten. Tottenham, das schon im Sommer 2021 interessiert war, wittert wohl ein Schnäppchen.

Bei Moukoko ist eine Vertragsverlängerung dagegen ein Stück wahrscheinlicher. In fünf Tagen wird der quirlige Linksfuß volljährig und könnte sich alsbald langfristig an seinen Ausbildungsklub binden. Neben Tottenham sind aber auch Kaliber wie Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Liverpool an Moukoko interessiert.