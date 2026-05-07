Vlahovic wartet auf Bayern-Angebot

Zwischen Juventus Turin und Dusan Vlahovic herrscht aktuell Funkstille. Die Italiener haben dem Angreifer ein Angebot gemacht, um den auslaufenden Vertrag zu verlängern – das allerdings zu reduzierten Bezügen. Statt zwölf Millionen Euro netto pro Spielzeit würde Vlahovic künftig nur noch sechs bis sieben Millionen Euro verdienen.

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Laut ‚Gazzetta dello Sport‘ erwartet die Vereinsführung bis Ende Mai eine Entscheidung. Vlahovic werde den vollen Zeitraum ausnutzen, um den Markt zu sondieren. Der italienischen Sportzeitung zufolge spekuliert der 26-jährige Torjäger auf ein Angebot des FC Bayern.

Backup-Rolle für Kane?

Dass die Münchner einen Nachfolger für Nicolas Jackson (24/ausgeliehen vom FC Chelsea) suchen, ist auch Vlahovic bekannt. Die Kaufoption für den Senegalesen werden die Bayern nicht ziehen. In der Vergangenheit war Vlahovic immer wieder Thema an der Säbener Straße, der Kontakt zwischen den Beteiligten scheint nicht abgerissen zu sein.

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Doch auch beim FC Barcelona könnte ein Spot auf der Mittelstürmerposition frei werden. Zuletzt sah es bei Robert Lewandowski (37) zwar wieder mehr nach Verlängerung und Verbleib aus. Sollte der Pole aber doch im Sommer seine Zelte in Katalonien abbrechen, könnte Barça ernsthaft über einen ablösefreien Transfer von Vlahovic nachdenken.

Zwei Stolpersteine bei Juve

Aktuell gibt es aber noch keinen konkreten Vorstoß eines europäischen Spitzenklubs beim serbischen Nationalspieler. Dementsprechend pokert Vlahovic mit hohem Risiko. Die Verhandlungen mit Juventus stockten zudem aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen, was die Beraterprovision und ein Handgeld angeht.

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Kommen die Parteien dahingehend nicht überein, könnte Vlahovic auch weiter auf einen Abgang setzen und hoffen, dass ihm im Verlauf des Sommers doch noch einer seiner beiden Wunschvereine den Hof macht. Wenn sein Abschied aus Turin dann schon feststeht, würde dies seine Verhandlungsposition mit Bayern oder Barcelona aber eher nicht stärken.