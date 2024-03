Weiter Rückdeckung für Kovac – aber Aus schon besiegelt?

„Das haben wir in den letzten Wochen so kommuniziert und dazu stehen wir auch“, wird der VfL Wolfsburg nicht müde – hier in Person von Sportdirektor Sebastian Schindzielorz am gestrigen Samstagabend im ‚Aktuellen Sportstudio‘ beim ‚ZDF‘ – Trainer Niko Kovac den Rücken zu stärken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Daran ändert auch die gestrige 2:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart nichts. Und auch das anstehende Spitzenspiel gegen Primus Bayer Leverkusen am kommenden Sonntag (19:30 Uhr) wird für Kovac wohl nicht zum Endspiel. Wohl auch, weil die Wölfe einen klaren Plan verfolgen sollen.

Lese-Tipp

VfL: Lacroix reagiert auf Wechselgerüchte

Kovac darf weiter verlieren

Im ‚Stammplatz‘-Podcast der ‚Bild‘ gibt Kevin Schwank seine Einschätzung zur Situation rund um Kovac. Laut dem Wolfsburg-Korrespondenten darf der Trainer „weiter nicht gewinnen oder wie heute weiter verlieren“ und muss kurzfristig nicht um seinen Job bangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Treuebekenntnis soll aber ein Ablaufdatum haben. „Stand heute, Stand jetzt ist eine Trennung im Sommer aber wahrscheinlich“, so der ‚Bild‘-Journalist weiter.