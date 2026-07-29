DFB-Kehrtwende um Rüdiger?

Möglicherweise tritt Antonio Rüdiger anders als ursprünglich von ihm geplant doch nicht aus der deutschen Nationalmannschaft zurück. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ kündigte der 33-Jährige nach dem WM-Aus gegen Paraguay (3:4) in der Kabine an, seine DFB-Karriere beenden zu wollen. Bisher verkündete Rüdiger diese Entscheidung jedoch nicht öffentlich.

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Grund dafür ist die Installation von Jürgen Klopp als Bundestrainer. Dem Bericht zufolge hält sich Rüdiger die Möglichkeit offen, doch noch weiter für das DFB-Team zu spielen, sollte Klopp mit ihm planen. Laut der ‚Sport Bild‘ laufen nun die ersten Gespräche mit Spielern an, die für Klarheit sorgen sollen – auch im Fall Rüdiger.