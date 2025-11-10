Bundesliga: Die FT-Topelf des 10. Spieltags

Spieler des Spieltags: Ibrahim Maza

Mit großen Erwartungen war der 19-Jährige für zwölf Millionen Euro von Hertha BSC gekommen. Nach Wochen der Eingewöhnungszeit zeigte Maza gegen hilflose Heidenheimer eine herausragende Leistung – und das aus ungewohnt defensiverer Position. Kasper Hjulmand stellte den algerischen Nationalspieler als Sechser auf, der Neuzugang überzeugte mit starken Ballgewinnen sowie tollen Pässen und erzielte zudem seine ersten beiden Bundesliga-Treffer. Nach dem Spiel wurden schon Vergleiche mit Ex-Bayer-Star Florian Wirtz (22/FC Liverpool) laut.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

• Werder Bremen - VfL Wolfsburg 2:1

• TSG Hoffenheim - RB Leipzig 3:1

• Bayer Leverkusen - 1. FC Heidenheim 6:0

• Hamburger SV - Borussia Dortmund 1:1

• Union Berlin - FC Bayern 2:2

• Borussia M’gladbach - 1. FC Köln 3:1

• SC Freiburg - FC St. Pauli 2:1

• VfB Stuttgart - FC Augsburg 3:2

• Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 1:0