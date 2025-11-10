Menü Suche
Kommentar 1
FT-Kurve Bundesliga

Bundesliga: Die FT-Topelf des 10. Spieltags

Die beeindruckende Siegesserie des FC Bayern fand bei Union Berlin ein Ende. Borussia Mönchengladbach setzte mit dem Sieg im Derby gegen den 1. FC Köln den Aufwärtstrend fort. Unterdessen fertigte Bayer Leverkusen den 1. FC Heidenheim mit 6:0 ab. Die Werkself ist in der FT-Topelf daher gleich dreifach vertreten.

von Die Redaktion
1 min.
FT-Topelf 10. Spieltag @Maxppp

Spieler des Spieltags: Ibrahim Maza

Mit großen Erwartungen war der 19-Jährige für zwölf Millionen Euro von Hertha BSC gekommen. Nach Wochen der Eingewöhnungszeit zeigte Maza gegen hilflose Heidenheimer eine herausragende Leistung – und das aus ungewohnt defensiverer Position. Kasper Hjulmand stellte den algerischen Nationalspieler als Sechser auf, der Neuzugang überzeugte mit starken Ballgewinnen sowie tollen Pässen und erzielte zudem seine ersten beiden Bundesliga-Treffer. Nach dem Spiel wurden schon Vergleiche mit Ex-Bayer-Star Florian Wirtz (22/FC Liverpool) laut.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

• Werder Bremen - VfL Wolfsburg 2:1
• TSG Hoffenheim - RB Leipzig 3:1
• Bayer Leverkusen - 1. FC Heidenheim 6:0
• Hamburger SV - Borussia Dortmund 1:1
• Union Berlin - FC Bayern 2:2
• Borussia M’gladbach - 1. FC Köln 3:1
• SC Freiburg - FC St. Pauli 2:1
• VfB Stuttgart - FC Augsburg 3:2
• Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 1:0

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga

Bundesliga
