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Offiziell 2. Bundesliga

Satte Ablöse: Wolfsburg schnappt sich auch Bernhardsson

von Lukas Weinstock - Quelle: vfl-wolfsburg.de
Alexander Bernhardsson sucht nach einer Anspielstation @Maxppp

Der VfL Wolfsburg legt noch einmal in der Offensivabteilung nach. Vom Liga-Kontrahenten Holstein Kiel wechselt Alexander Bernhardsson zum VfL. In der Autostadt unterschreibt der flexible Offensivakteur einen Vertrag bis 2029.

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Kiel hatte Bernhardsson vor 2,5 Jahren für 600.000 Euro verpflichtet. Ein Jahr vor Vertragsende fließen nun fünf Millionen Euro an die Förde. Der Zweitligist darf sich somit über einen satten Transfergewinn freuen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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