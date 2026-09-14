DFB-Bezwinger präsentiert neuen Trainer

Der ecuadorianische Fußballverband hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Marcelo Gallardo wird von den Südamerikanern offiziell als Coach vorgestellt. Zuletzt war der 50-jährige Argentinier bis Ende Februar für River Plate aktiv.

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Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.



Que la gente crea, porque tiene con qué creer.



Bienvenido Marcelo#LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 14, 2026

In Ecuador folgt Gallardo mit etwas Verspätung auf den nach der WM zurückgetrtenen Sebastián Beccacece, der die Nation dank eines 2:1-Siegs über Deutschland zwar in die K.o.-Runde geführt hatte, im Sechzehntelfinale aber gegen Mexiko Schluss war (0:2).