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DFB-Bezwinger präsentiert neuen Trainer

von Julian Jasch
1 min.
Marcelo Gallardo an der Seitenlinie von River Plate @Maxppp

Der ecuadorianische Fußballverband hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Marcelo Gallardo wird von den Südamerikanern offiziell als Coach vorgestellt. Zuletzt war der 50-jährige Argentinier bis Ende Februar für River Plate aktiv.

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In Ecuador folgt Gallardo mit etwas Verspätung auf den nach der WM zurückgetrtenen Sebastián Beccacece, der die Nation dank eines 2:1-Siegs über Deutschland zwar in die K.o.-Runde geführt hatte, im Sechzehntelfinale aber gegen Mexiko Schluss war (0:2).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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