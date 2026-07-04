Niedrige HSV-Schmerzgrenze: Der Stand bei Vieira

Nach FT-Informationen hat Nottingham Forest kürzlich ein Angebot in Höhe von 28 Millionen Euro für Fábio Vieira abgegeben und damit die Maßstäbe gesetzt. Der FC Arsenal will den 26-Jährigen gerne verkaufen und dabei das Maximum herausschlagen. Das sind schlechte Neuigkeiten für den Hamburger SV.

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Denn laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ liegt die Schmerzgrenze der Rothosen aktuell bei „knapp unter zehn Millionen Euro“ und damit weit entfernt von den Vorstellungen der Gunners. Zwar spekuliere man in Hamburg darauf, dass keine Interessenten ernsthaft bei den Nordlondonern vorstellig werden – angesichts der Offerte der Tricky Trees aber wohl vergeblich.

Und auch wenn der Portugiese mehrfach betont hatte, sich einen Verbleib vorstellen zu können: Die Tendenz geht klar in Richtung Abschied. Vieira hatte sich laut der Tageszeitung schnelle Klarheit erhofft, müsse sich allerdings wohl noch gedulden, bis sein nächstes Karrierekapitel feststeht.

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Sportvorständin Kathleen Krüger nimmt den HSV-Fans jedenfalls etwas die Hoffnung: „Ich fände es schön, wenn er nächste Saison das HSV-Trikot tragen könnte. Spieler dieser Qualität liegen jedoch in einem preislichen Regal, das kein HSV-Regal ist.“