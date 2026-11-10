Verlockender Ausweg für Zubimendi

Martín Zubimendi (27) heuert womöglich zeitnah wieder in seiner spanischen Heimat an. Laut Radio Nacional de España bekundet Atlético Madrid Interesse an dem Sechser, der beim FC Arsenal so gut wie gar nicht mehr zum Zug kommt. Bereits im Winter könnte ein Vorstoß erfolgen.

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Zubimendi war 2025 für 70 Millionen Euro von Real Sociedad zu den Gunners gekommen. Den Stammplatz aus seiner Debütsaison hat der Spanier (30 Länderspiele) mittlerweile verloren. In der Folge wurde der 1,81 Meter große Rechtsfuß kürzlich auf dem Markt platziert, angeblich unter anderem auch beim FC Bayern und Borussia Dortmund.