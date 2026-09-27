Im zweiten Spiel unter Jürgen Klopp setzte es gegen defensive Griechen die erste Niederlage. Und die war am Ende nicht unverdient. FT hat die Leistungen der deutschen Spieler bewertet.
Es dauerte eine ganze Weile, bis das deutsche Team in seinen Aktionen etwas zielstrebiger wurde. Für die wenigen Tiefenläufe war in erster Linie Karim Adeyemi verantwortlich, der allerdings in seinen Abschlussaktionen einmal mehr glücklos blieb. Insgesamt blieb Hälfte eins gegen sehr defensive Griechen ereignisarm, ein müdes 0:0 zur Pause war die logische Folge.
Zu Beginn des zweiten Durchgangs häuften sich dann zunächst die Möglichkeiten. Joshua Kimmich besaß mit einem starken Freistoß die beste. Anschließend verlor Jürgen Klopps Team wieder an Passschärfe und hätte sich in der 67. Minute bei einer riesigen Chance der Griechen nach Kimmichs Ballverlust über den Rückstand nicht beschweren dürfen.
Der folgte allerdings dann wenig später nach indiskutablem Zweikampfverhalten von Felix Nmecha. Großes Aufbäumen war danach nicht zu spüren, echte Torchancen blieben aus. Es folgten der Schlusspfiff mit der damit verbundenen Niederlage und der Erkenntnis, dass Deutschland gegen tiefstehende Gegner vorerst auch unter Klopp keine Lösungen findet.
Torfolge
0:1 Kourbelis (74.): Tzolis darf auf der rechten deutschen Abwehrseite ins Eins-gegen-Eins mit Vagnoman. Die abgefälschte Hereingabe landet bei Kourbelis, der gegen den sehr passiven Nmecha aufzieht und mit links abschließt. Von Kimmich unglücklich abgefälscht geht der Ball unhaltbar für Nübel im Tor.
Die Noten für den DFB
Eingewechselt:
65‘ Burkardt für Schade
65‘ Wirtz für Conté
76‘ Gnabry für Adeyemi
84‘ Behrens für Brown
84‘ Stach für Nmecha
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