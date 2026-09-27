Es dauerte eine ganze Weile, bis das deutsche Team in seinen Aktionen etwas zielstrebiger wurde. Für die wenigen Tiefenläufe war in erster Linie Karim Adeyemi verantwortlich, der allerdings in seinen Abschlussaktionen einmal mehr glücklos blieb. Insgesamt blieb Hälfte eins gegen sehr defensive Griechen ereignisarm, ein müdes 0:0 zur Pause war die logische Folge.

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Zu Beginn des zweiten Durchgangs häuften sich dann zunächst die Möglichkeiten. Joshua Kimmich besaß mit einem starken Freistoß die beste. Anschließend verlor Jürgen Klopps Team wieder an Passschärfe und hätte sich in der 67. Minute bei einer riesigen Chance der Griechen nach Kimmichs Ballverlust über den Rückstand nicht beschweren dürfen.

Der folgte allerdings dann wenig später nach indiskutablem Zweikampfverhalten von Felix Nmecha. Großes Aufbäumen war danach nicht zu spüren, echte Torchancen blieben aus. Es folgten der Schlusspfiff mit der damit verbundenen Niederlage und der Erkenntnis, dass Deutschland gegen tiefstehende Gegner vorerst auch unter Klopp keine Lösungen findet.

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Torfolge

0:1 Kourbelis (74.): Tzolis darf auf der rechten deutschen Abwehrseite ins Eins-gegen-Eins mit Vagnoman. Die abgefälschte Hereingabe landet bei Kourbelis, der gegen den sehr passiven Nmecha aufzieht und mit links abschließt. Von Kimmich unglücklich abgefälscht geht der Ball unhaltbar für Nübel im Tor.

Die Noten für den DFB

Eingewechselt:

65‘ Burkardt für Schade

65‘ Wirtz für Conté

76‘ Gnabry für Adeyemi

84‘ Behrens für Brown

84‘ Stach für Nmecha