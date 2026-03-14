VfB wappnet sich für Mittelstädt-Abgang

In der aktuellen Saisonphase muss Maximilian Mittelstädt seinen Status als unumstrittener Stammspieler etwas einbüßen. Vor zwei Wochen gegen den VfL Wolfsburg (4:0) schmorte der 28-Jährige 90 Minuten auf der Bank, unter der Woche gegen den FC Porto (1:2) brachte Sebastian Hoeneß ihn für sechs Minuten in der Schlussphase.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu wenig für die Ansprüche des deutschen Nationalspielers, der um sein WM-Ticket kämpft. Wie das Portal ‚Absolut Fussball‘ berichtet, beobachten auch die Verantwortlichen der Schwaben einen „leichten Abwärtstrend“ bei Mittelstädt. Eine Momentaufnahme mit Konsequenzen? Man habe den Markt in Sachen Linksverteidiger fest im Blick und prüfe, ob sich im Sommer Möglichkeiten ergeben könnten.

Der VfB bereitet sich also auf einen potenziellen Abgang von Mittelstädt vor. Da der Linksfuß noch bis 2028 unter Vertrag steht, könnte in diesem Sommer eine ordentliche Ablöse erzielt werden. Dem Vernehmen nach ist die SSC Neapel interessiert, es soll sogar schon ein Treffen zwischen Mittelstädt und SSC-Sportdirektor Giovanni Manna gegeben haben. Als möglichen Nachfolger hat Stuttgart Flávio Nazinho (22) von Cercle Brügge im Blick.