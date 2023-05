SV Werder: Aufatmen bei Füllkrug

Niclas Füllkrug kommt kurz vor Saisonende wohl doch noch für Werder Bremen zum Einsatz. Auf der heutigen Pressekonferenz stellte Trainer Ole Werner ein Comeback seines Torjägers in Aussicht: „Es geht ihm gut, deutlich besser als in den letzten Wochen. Er wird in den Kader zurückkehren. Fülle konnte im Training auch alles mitmachen. Grundsätzlich kann jeder, der im Kader steht, auch in irgendeiner Form zum Einsatz kommen.“

Aufgrund hartnäckiger Wadenprobleme verzögerte sich Füllkrugs Kader-Rückkehr zuletzt immer weiter. Jetzt scheint der Führende der Bundesliga-Torschützenliste aber wieder voll belastbar zu sein. Gut möglich, dass der DFB-Stürmer die beiden ausstehenden Bundesliga-Spieltage für seine Abschiedstournee nutzt, schließlich gilt er als heißer Wechselkandidat.

