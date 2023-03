Eintracht: Die Zahlen zum Glasner-Angebot

Bereits in den vergangenen Tagen sickerte durch, dass Eintracht Frankfurt mit Oliver Glasner verlängern möchte. Nun präsentiert die ‚Bild‘ die passenden Zahlen zum Vertragsangebot der Hessen. Bis 2026 würde Glasner am Main unterschreiben. Sein Gehalt soll bei einer Einigung zudem von bisher 2,1 auf drei Millionen Euro aufgestockt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch ist aber längst nichts in trockenen Tüchern. Der Österreicher will dem Vernehmen nach abwarten, welche Transfers ihm von Sportvorstand Markus Krösche in den kommenden Wochen präsentiert werden. Besonders in der Abwehr erwarte Glasner Top-Neuzugänge. Heißt aber: Eine Verlängerung bei der Eintracht liegt für Glasner durchaus im Bereich des Möglichen, lediglich die Rahmenbedingungen müssen passen. Noch hat Krösche genügend Zeit, diese auch zu schaffen.

Lese-Tipp

Eintracht: Der Stand bei Marmoush & Knauff