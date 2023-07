Nächste Liverpool-Offerte für Lavia

Der FC Liverpool arbeitet weiter intensiv daran, Roméo Lavia (19) unter Vertrag zu nehmen. Wie unter anderem die ‚Times‘ berichtet, bereiten die Reds ein zweites Angebot für den Sechser vom FC Southampton vor. Ebenjenes soll sich näher an der 58-Millionen-Euro-Forderung der Saints bewegen.

Laut Fabrizio Romano will der Verein um Trainer Jürgen Klopp den Premier League-Absteiger mit einer Offerte über umgerechnet ca. 52 Millionen Euro ins Grübeln bringen. Etwa 49,5 Millionen Euro sollen als Sockelablöse fließen. In der vergangenen Woche lehnte Southampton ein erstes Angebot von Liverpool in Höhe von 40 Millionen Euro ab.

