„Alles passt zusammen“: Götze schwärmt von der Eintracht

Mario Götze fühlt sich nach mittlerweile mehr als zweieinhalb Jahren bei Eintracht Frankfurt bestens aufgehoben. „Meine Familie ist happy. Ich bin happy. Ich kann viel spielen und habe Spaß und Freude am Fußball. Mit dem Bewusstsein, dass die Karriere endlich ist und ich nicht ewig Fußball spielen kann, will ich meine Zeit genießen“, sagte der Mittelfeldspieler auf einer Veranstaltung der SGE (zitiert via ‚fussball.news‘), „für mich und meine Familie passt hier alles zusammen: Stadt, Stadion und Fans.“

Der Weltmeister von 2014 zählt bei der Eintracht zu den Gesichtern des Teams. Vor allem die Erfahrung des mittlerweile 32-Jährigen wird in Frankfurt geschätzt. Sportvorstand Markus Krösche lobt: „Du brauchst Anker in der Mannschaft. Und Mario ist ein solcher Anker. Wir haben einen Umbruch angestrebt. Dabei ist es wichtig, erfahrene Spieler zu haben, die nicht nur Erfolge gefeiert, sondern auch negative Zeiten im Fußball kennengelernt haben. Daran wächst man als Profi. Und genau das macht Mario so wertvoll.“ Vertraglich gebunden ist Götze noch bis 2026. Nicht auszuschließen, dass beide Seiten nach den so positiven Worten eine Vertragsverlängerung folgen lassen.