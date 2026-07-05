Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayer-Juwel Natali auf dem Sprung

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
Andrea Natali im Bayer-Training @Maxppp

Die Wege von Andrea Natali und Bayer Leverkusen trennen sich in diesem Sommer womöglich. Fabrizio Romano berichtet, dass der 18-Jährige eine Luftveränderung in Betracht zieht. Die SSC Neapel, Brighton & Hove Albion sowie Cagliari Calcio seien am italienischen Innenverteidiger interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Natali war 2024 aus der Jugend des FC Barcelona ins Rheinland gewechselt. Die vergangene Saison verbrachte er bei der Reserve von AZ Alkmaar, für die der italienische U19-Nationalspieler 16 Mal auf dem Feld stand. Natalis Vertrag bei der Werkself läuft im kommenden Jahr aus.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
Premier League
Leverkusen
Brighton
Neapel
Cagliari
Andrea Natali

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Premier League Premier League
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Brighton Logo Brighton & Hove Albion
Neapel Logo SSC Neapel
Cagliari Logo Cagliari Calcio
Andrea Natali Andrea Natali
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert