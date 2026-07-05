Bayer-Juwel Natali auf dem Sprung

Die Wege von Andrea Natali und Bayer Leverkusen trennen sich in diesem Sommer womöglich. Fabrizio Romano berichtet, dass der 18-Jährige eine Luftveränderung in Betracht zieht. Die SSC Neapel, Brighton & Hove Albion sowie Cagliari Calcio seien am italienischen Innenverteidiger interessiert.

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Natali war 2024 aus der Jugend des FC Barcelona ins Rheinland gewechselt. Die vergangene Saison verbrachte er bei der Reserve von AZ Alkmaar, für die der italienische U19-Nationalspieler 16 Mal auf dem Feld stand. Natalis Vertrag bei der Werkself läuft im kommenden Jahr aus.