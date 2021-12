Wehrle kehrt nach Stuttgart zurück

Alexander Wehrle wird der neue Vorstandsvorsitzende beim VfB Stuttgart. Der 46-Jährige tritt bei den Schwaben ab April des kommenden Jahres die Nachfolge von Thomas Hitzlsperger an. „Ich bin glücklich, wieder nach Hause zu kommen, nach neun intensiven Jahren in Köln, für die ich immer dankbar sein werde. In dieser Zeit ist meine Verbindung zum VfB nie abgerissen. Ich möchte mich zudem beim Aufsichtsrat für die guten Gespräche und das Vertrauen bedanken, das er in mich setzt“, sagt Wehrle.

Schon von 2003 bis 2013 hatte Wehrle in Stuttgart gearbeitet, ehe er als Geschäftsführer zum 1. FC Köln wechselte. „Wir sind froh, dass wir mit Alexander Wehrle genau den richtigen Mann für diese Aufgabe gewonnen haben. Alexander Wehrle hat in den vergangenen Jahren eine herausragende Bilanz beim 1. FC Köln vorzuweisen und ist darüber hinaus einer der profiliertesten Geschäftsführer im deutschen Profifußball“, kommentiert Claus Vogt, Vorsitzender des Aufsichtsrats.