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Bundesliga

Schalke: Muslic-Entscheidung gefallen

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
Miron Muslic feiert den Aufstieg von Schalke 04 @Maxppp

Miron Muslic bleibt über den Sommer hinaus Schalke-Trainer. Darauf legt sich die ‚Sport Bild‘ unter Verweis auf die abgelaufene Ausstiegsklausel fest. Für festgeschriebene fünf bis acht Millionen Euro hätte der Erfolgscoach andernorts anheuern dürfen.

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Damit nicht genug: Das Fachmagazin führt aus, dass besagte Exit-Option auch im kommenden Jahr gültig ist, allerdings nicht für den Winter. Zudem müsste die Klausel bis Mitte Mai gezogen werden – dem Bundesliga-Aufsteiger winkt also endlich mal wieder Planungssicherheit auf der Trainerposition.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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